Dos guatemaltecos son abandonados tras ser golpeados en México

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si los responsables de esta agresión contra los migrantes abandonados son traficantes de personas.
OTRAS NOTICIAS: Presentan cargos contra hombre que asesinó a guatemalteca en EE.UU.
Dos migrantes de origen guatemalteco fueron abandonados en Ciudad Juárez, en la vía pública, las víctimas tenían señales de haber sido golpeadas. Fueron vecinos de la zona quienes dieron el reporte al 911 este lunes en el cruce de las calles Gustavo Castillo y Federico Cervantes.
Los vecinos de la colonia Héroes de la Revolución comentaron que ambos presentaban lesiones visibles en el cuerpo, además de encontrarse desorientados se determinó que habían sido golpeados en otro lugar y posteriormente abandonados donde fueron encontrados.
Se contó con la ayuda de agentes municipales, quienes solicitaron apoyo de paramédicos para que las víctimas pudieran ser evaluadas. Los connacionales fueron trasladados para recibir asistencia médica más amplia.
Las autoridades mexicanas ya investigan cómo llegaron al lugar y en dónde sucedió la agresión, ya que se especula que pudieron haber sido agredidos por traficantes de personas o por otros grupos.
Los dos agredidos indicaron que son originarios de Guatemala, pero no compartieron su nombre y se desconoce si pasaban por México en un intento por llegar a los Estados Unidos.
*Con información de Acción en la Noticia