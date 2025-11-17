Presentan cargos contra hombre que asesinó a guatemalteca en EE.UU.

-

Curt Anderson, un residente de Indiana, fue formalmente acusado de homicidio voluntario por la muerte de la guatemalteca María Florinda Ríos Pérez, quien falleció tras recibir un disparo al entrar por error a su residencia en Whitestown.

EN CONTEXTO: Guatemalteca es asesinada en EEUU tras presentarse a trabajar a una casa equivocada

Un residente de Indiana fue acusado por la muerte de la guatemalteca María Florinda Ríos Pérez, quien llegó por error a una casa en Whitestown y en respuesta recibió un disparo en la cabeza.

Tras una semana de analizar evidencia, la Fiscalía del Condado de Boone determinó que Curt Anderson, de 62 años, no actuó bajo los parámetros legales de defensa propia, los cuales permiten a una persona usar la fuerza letal si considera que su domicilio corre riesgo de irrupción.

"Anderson no tenía motivos razonables para creer que ese tipo de fuerza fuera necesaria", declaró el fiscal Kent Eastwood.

Curt Anderson es acusado de homicidio voluntario. (Foto: Oficina del Alguacil de Boone)

El funcionario subrayó que Indiana ofrece amplias protecciones de autodefensa, pero que las acciones del acusado "no se encuentran amparadas por la protección legal que ofrece la ley de defensa propia de Indiana".

Actualmente, el estadounidense enfrenta cargos por homicidio voluntario y permanece detenido sin derecho a fianza. Hasta este lunes por la tarde, su defensa no se había pronunciado sobre el caso.

El acusado disparó a la guatemalteca pensando que se trataba de un ladrón. (Foto: Los Ángeles Times)

Los hechos

María Ríos, de 32 años, y su esposo Mauricio Velazquez llegaron a la residencia de Anderson la mañana del pasado 5 de noviembre. La pareja iba a ofrecer un servicio de limpieza, pero al parecer su cliente les dio una dirección incorrecta.

El dueño de la vivienda habría disparado a los compatriotas cuando intentaban ingresar en el inmueble. La mujer falleció en brazos de su esposo y dejó cuatro hijos de entre 11 meses y 17 años, según familiares.

Expertos legales señalan que el juicio dependerá de cómo el jurado interprete la "razonabilidad" del uso de fuerza letal bajo las leyes estatales, un criterio considerado amplio y sujeto a interpretación.

María Ríos Pérez era originaria de Quetzaltenango. (Foto: WTHR)

LEA MÁS: Despiden a guatemalteca asesinada en EEUU tras equivocarse de casa

*Con información de NBC News