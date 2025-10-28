Atacan a dos hermanas que se conducían en un vehículo en zona 3

-

Ambas fueron víctimas de un ataque armado cerca del Cementerio General y al barrio El Gallito.

Un ataque armado en contra de un vehículo se registró la tarde de este martes 28 de octubre en la ciudad de Guatemala, informaron los Bomberos Voluntarios.

Dos hermanas que se conducían en cercanías del Cementerio General fueron atacadas por desconocidos, quienes le dispararon al vehículo en el que viajaban.

Las mujeres que buscaban llegar a zona 1 tuvieron que detener la marcha para ser atendidas por socorristas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Identificadas

Las mujeres atacadas fueron identificadas como Carolina y Verónica, ambas de apellido Tomás, quienes relataron a los socorristas que son hermanas y que desconocían el motivo del ataque, pero detuvieron su marcha sobre la 19 calle y 4ta. Avenida de la zona 3.

El ataque fue a pocas cuadras del ingreso al barrio El Gallito, además las personas llevaban un vehículo con vidrios polarizados y subidos, por lo que no descartan las atacadas el haber sido confundidas.

Por ello, en estado de shock se detuvieron y fueron atendidas por crisis nerviosa, mientras el vehículo quedó con algunos impactos de bala.