Tres temblores se registran en distintos puntos del territorio nacional este martes

-

Los expertos reportaron tres sismos sensibles en Guatemala, este 28 de octubre.

Durante este martes 28 de octubre, se han registrado tres temblores sensibles en distintos sectores del territorio guatemalteco, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

El primero de ellos fue reportado a las 07:14 horas en el departamento de Alta Verapaz, el cual tuvo una magnitud 3.2 con profundidad de 0.90 kilómetros, según indicaron los expertos.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

28 de octubre de 2025. 07:14:28 hrs.

Descarga el boletin https://t.co/wyQI4wnXjH #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/wHbO4HN1VR — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 28, 2025

Más tarde, el segundo sismo se registró en el departamento de Jutiapa, e a las 09:34 de la mañana con magnitud 3.1 a una profundidad de 3.67 kilómetros, según el boletín sismológico del Insivumeh.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

28 de octubre de 2025. 09:34:13 hrs.

Descarga el boletin https://t.co/PHgO3lRCkJ #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/9zcT6XMvhT — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 28, 2025

Mientras, en las costas de Escuintla se suscitó un tercer sismo, a las 12:55 horas del mediodía con magnitud 4.5 y a una profundidad de 26.11 kilómetros, siendo este último el más fuerte.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO COSTAS DE ESCUINTLA

28 de octubre de 2025. 12:55:25 hrs.

Descarga el boletin https://t.co/IaGgq2OUB8 #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/NWC2RdCAon — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 28, 2025

De momento, no se reportaron personas lesionadas o heridas ni tampoco daños materiales asociados a estos movimientos sísmicos.

Total de temblores

En las últimas 24 horas previas a este día, el Insivumeh reportó un total de 31 sismos no sensibles en la República de Guatemala.

En lo que va del presente año, se han registrado más de 10 mil 130 sismos, de los cuales, más de 275 han sido sensibles, indicó dicha institución.

SISMOS REGISTRADOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

28 de octubre de 2025#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/j1efJ9rL4W — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 28, 2025

El territorio guatemalteco es altamente propenso a la sismicidad al ubicarse sobre el límite de tres placas tectónicas principales: Norteamérica, Caribe y Cocos. El movimiento relativo entre ellas determina la constante actividad registrada.