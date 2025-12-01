¡Pelea callejera! Dos hombres se van a los golpes en plena vía pública (video)

Una pelea callejera fue captada en video, donde dos hombres se enfrentan a golpes. El conflicto se originó, según reportes, tras el supuesto robo de una billetera.
OTRAS NOTICIAS: Esposos son víctimas de ataque armado dentro de su vivienda
El robo de una billetera habría sido la causa que propició una pelea entre dos sujetos en plena calle.
El enfrentamiento ocurrió en la Calle Mariscal y 12 avenida de la zona 5.
Imágenes compartidas por Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, muestran cómo los dos hombres se fueron a los golpes en medio de la multitud.
Una mujer, con un niño en brazos, intenta detenerlos sin éxito alguno.
De acuerdo a Montejo, agentes de la Policía Municipal de la Ciudad intervinieron de inmediato para proteger a los demás usuarios y frenar la pelea.