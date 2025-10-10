Dos hombres intentan huir por los techos de una casa durante un allanamiento

-

Los agentes neutralizaron la vía de escape de los sospechosos sobre los techos de la vecindad.

Durante un operativo realizado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, dos hombres fueron capturados tras intentar huir por el techo de una vivienda al percatarse de la presencia policial.

Durante allanamientos que estan en desarrollo, posibles pandilleros son neutralizados cuando pretendían huir a través de los techos de las viviendas.



Información en desarrollo, se ampliará. pic.twitter.com/cFeCDvGkd8 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 10, 2025

Los capturados fueron identificados como Jonathan "N", de 27 años y a Carlos Daniel Larios Ochaeta de 20. Según el reporte policial se les incautó una mochila que contenía varias bolsas de marihuana.

Cámaras de vigilancia

De acuerdo con las autoridades, la propiedad, ubicada sobre la 30 calle y 6 avenida de la zona 3, contaba con cámaras de vigilancia instaladas que advirtieron la presencia de las autoridades.

(Foto: PNC)

Al notar la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), cerraron con llave la puerta principal e intentaron escapar por los techos de las casas vecinas.

Un video difundido muestra el momento en que los agentes bloquean la ruta de escape e ingresan a la vivienda para detener a los sospechosos.

Un video difundido por Noti7 muestra el momento en que los agentes bloquean la ruta de escape e ingresan a una vivienda para detener a los sospechosos durante un allanamiento en zona 3, capital.



: Noti7/Alfredo Mendoza#allanamientos #capturas #zona3 pic.twitter.com/g2g8T3CQMD — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 10, 2025

En el lugar se reportaron al menos tres capturas, entre ellas presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, según información preliminar.

(Foto: PNC)

Los allanamientos forman parte varios operativos que la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC y fiscales del MP realizan de manera simultánea en distintos sectores del país este viernes 10 de octubre, para incautar objetos ilícitos, ejecutar órdenes de aprehensión y fortalecer procesos de investigación en curso.