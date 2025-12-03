Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Dos hombres roban tienda de conveniencia a mano armada (Video)

  • Por Reychel Méndez
03 de diciembre de 2025, 10:26
El asalto quedó grabado en una cámara de vigilancia dentro de la tienda. (Foto Ilustrativa: Shutterstock)

El asalto quedó grabado en una cámara de vigilancia dentro de la tienda. (Foto Ilustrativa: Shutterstock)

Los delincuentes sacaron sus armas para exigir las pertenencias a una mujer que atendía en una tienda de conveniencia en Quetzaltenango.

OTRAS NOTICIAS: Los inmuebles utilizados por pandilleros para cometer actos de vandalismo

Un asalto a mano armada quedó registrado en un video de vigilancia de una tienda de la zona 1 de Quetzaltenango. 

En el video se observa a dos hombres que ingresan al comercio con actitud sospechosa y con unas mascarillas quirúrgicas que cubrían parte de sus rostros para no delatar su identidad.

Ambos hombres, se acercan a la mujer que atendía y de inmediato empieza el robo cuando sacan armas de fuego y la amenazan para quitarle sus pertenencias y el efectivo de la tienda. 

Tras unos minutos en los que registraron los artículos, ambos hombres salieron de la tienda y huyeron del lugar.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar