Dos hombres roban tienda de conveniencia a mano armada (Video)

Los delincuentes sacaron sus armas para exigir las pertenencias a una mujer que atendía en una tienda de conveniencia en Quetzaltenango.
Un asalto a mano armada quedó registrado en un video de vigilancia de una tienda de la zona 1 de Quetzaltenango.
En el video se observa a dos hombres que ingresan al comercio con actitud sospechosa y con unas mascarillas quirúrgicas que cubrían parte de sus rostros para no delatar su identidad.
Ambos hombres, se acercan a la mujer que atendía y de inmediato empieza el robo cuando sacan armas de fuego y la amenazan para quitarle sus pertenencias y el efectivo de la tienda.
Tras unos minutos en los que registraron los artículos, ambos hombres salieron de la tienda y huyeron del lugar.