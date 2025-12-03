Los inmuebles utilizados por pandilleros para cometer actos de vandalismo

Autoridades y comunitarios de Chimaltenango lograron una importante victoria en la lucha contra el crimen, luego de recuperar dos inmuebles abandonados en la comunidad Los Aposentos.
Policías de Prevención del delito, junto a comunitarios y miembros del COCODE, lograron recuperar dos inmuebles abandonados que eran utilizados por mareros.
Estos inmuebles, ubicados en la comunidad Los Aposentos, Chimaltenango, fueron usurpados por pandilleros que realizaban actos de vandalismo y atemorizaban a los vecinos del lugar.
Esta recuperación se hizo con la finalidad de promover la convivencia pacífica y alejar a la juventud de las acciones delictivas en el sector.
Los Aposentos, Chimaltenango, ha sido identificado previamente como un punto de actividad criminal.
La zona ha sido escenario de enfrentamientos armados entre pandillas rivales, lo que genera constante temor entre los vecinos.