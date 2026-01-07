Dos muertos y 30 heridos en enfrentamientos en Irán durante las protestas

-

Los enfrentamientos continúan por la crisis económica que afronta el país.

Una manifestación en el suroeste de Irán degeneró este miércoles en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad, dejando dos muertos y 30 heridos, según la agencia de prensa Fars, en el undécimo día de una ola de protestas.

Según la agencia, los comerciantes se manifestaban en la ciudad de Lordegan, a 455 kilómetros al sur de Teherán, cuando "alborotadores comenzaron a lanzar piedras contra las fuerzas del orden", entre los que había algunos con armas militares y de caza que "abrieron repentinamente fuego contra la policía". Fars no precisó si las personas fallecidas eran policías o manifestantes.

#7Ene Una importante ciudad, Kerman, en el sudeste de #Irán, con una población de más de 500.000 habitantes, se ha levantado contra el régimen islamista de Jamenei.

pic.twitter.com/VXtwm3mM8m — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) January 7, 2026

La república Islámica enfrenta la ola de protestas más grave desde las manifestaciones de 2022-2023, desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por presuntamente violar los estrictos códigos de vestimenta para las mujeres.

Las protestas actuales fueron provocadas por el descontento ante el aumento del costo de la vida y comenzaron el 28 de diciembre después de que comerciantes cerraran el bazar de Teherán, un centro económico clave.

Con información de AFP.