MP realiza allanamientos por asesinato de Pablo Vega

El joven fue localizado sin vida en junio de 2025. Este jueves el Ministerio Público desarrolla allanamientos relacionados con el caso.
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La Fiscalía de Delitos contra la Vida desarrolla allanamientos en la zona 18 relacionado con el asesinato de Pablo Vega.
Vega, fue reportado desaparecido en mayo de 2025, días después su cuerpo fue localizado sin vida en un inmueble de Palencia, mientras el vehículo apareció en El Progreso, Jutiapa.
En ese momento, la familia informó que Vega de 33 años, salió a vender su vehículo Mini Cooper, con placas P-379LHB, pero ya no regresó.
La hipótesis
La Fiscalía de delitos contra la vida, ha investigado el caso.
Según la hipótesis que se maneja, los responsables de la muerte de Vega, querían robarle el vehículo, pero además, querían sustraer fondos dinerarios de la cuenta de una tía de la víctima, que era manejada por Vega.