Etanol en Guatemala: producción y desarrollo de gasolina E10 es clave para el país

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Expertos latinoamericanos destacan al etanol como una pieza clave para la descarbonización regional y la transición energética sostenible

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La producción y uso de gasolina E10 se perfila como una estrategia integral para impulsar el desarrollo sostenible en América Latina, al combinar beneficios ambientales, económicos y sociales.

Esta es la conclusión a la que llegaron un grupo de expertos y representantes del sector público y privado durante un encuentro regional enfocado en la transición energética durante el evento: Caminos de descarbonización: el etanol como parte de la solución.

Eduardo Leao, director de Estrategia y Nuevos Mercados de Unión de la Industria de la Caña de Azúcar y la Bioenergía de Brasil, señaló que actualmente hay un contexto marcado por la necesidad de reducir emisiones y fortalecer la seguridad energética.

Agregó que el etanol ha cobrado relevancia como una alternativa viable para el sector transporte, uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero.

Expertos señalaron que utilizar biocombustibles ayudan a disminuir la dependencia de los derivados del petróleo. (Foto: Archivo / Soy502)

Destacó que la incorporación de mezclas de etanol en combustibles permite disminuir la dependencia de los derivados del petróleo, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia compromisos internacionales de descarbonización.

El experto subrayó que la agroindustria de la caña de azúcar, que es de los principales insumos para la producción de etanol en la región, tiene la capacidad de dinamizar economías locales, generar empleo y fortalecer cadenas de valor.

Según Leao, este enfoque permite integrar la producción energética con el desarrollo territorial, promoviendo inversiones en infraestructura y tecnología en zonas históricamente rezagadas.

En la misma actividad se desarrolló un panel que discutió la importancia del etanol para la industria local.

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En la discusión participaron Marcelo Sadres, presidente de Alcoholes del Uruguay; Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala; Rodrigo Cardenal, presidente de la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá; y Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino.

Los panelistas resaltaron que América Latina cuenta con ventajas competitivas para consolidar esta industria, debido a su experiencia acumulada, así como a sus condiciones agroclimáticas favorables.

Los expertos enfatizaron la necesidad de fortalecer marcos regulatorios que brinden certeza jurídica y faciliten la implementación de políticas públicas orientadas a los biocombustibles, como los programas de mezcla obligatoria.

También abordaron el papel del etanol en la seguridad energética regional y coincidieron en que el desarrollo de esta industria permite diversificar la matriz energética, reducir la exposición a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y fortalecer la resiliencia de los países frente a crisis geopolíticas.

Los biocombustibles abren la puerta a modelos productivos sostenibles. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Otro de los aspectos destacados fue la compatibilidad entre la producción de alimentos y biocombustibles.

De acuerdo con los expertos, los sistemas agrícolas modernos permiten generar ambos de manera complementaria, lo que descarta la percepción de competencia entre estos sectores y abre la puerta a modelos productivos más eficientes y sostenibles.

El evento Caminos de descarbonización fue organizado por la Unión de Azucareros Latinoamericanos (Unala), con el apoyo de autoridades guatemaltecas, gremiales del sector energético y el cuerpo diplomático de Brasil y Argentina.