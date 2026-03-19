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Jugador de Mixco termina hospitalizado tras fuerte golpe durante partido (video)

  • Por Jessica González
19 de marzo de 2026, 08:20
Facundo González impactó con la cabeza tras ser empujado. (Foto: captura de video)

Facundo González impactó con la cabeza tras ser empujado. (Foto: captura de video)

El jugador fue llevado de emergencia a un centro asistencial.

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El jugador Facundo González, del Deportivo Mixco, sufrió un fuerte golpe durante el partido disputado contra el Deportivo Achuapa, el cual finalizó 1-0, a favor de Mixco.

González fue lanzado brutalmente por un jugador de Achuapa, impactando con la cabeza sobre la estructura de una valla.

Facundo quedó tendido en el césped. De inmediato fue atendido y trasladado a un centro asistencial.

@luispleivack ¡LO MANDÓ AL HOSPITAL! ¿A quién culpamos? Al jugador que hace la falta o a las dimensiones del terreno de juego. Sin palabras ... @JuanCarlosJo y Chapin Soccergt #fblifestyle #futbol #estadios #guatemala ♬ sonido original - Luis Leiva

El club se pronunció sobre la salud del jugador, afirmando que González recibió un fuerte golpe en el cráneo, sin embargo, se encuentra estable y sus exámenes médicos salieron favorables. 

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