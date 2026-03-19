Jugador de Mixco termina hospitalizado tras fuerte golpe durante partido (video)

El jugador fue llevado de emergencia a un centro asistencial.
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El jugador Facundo González, del Deportivo Mixco, sufrió un fuerte golpe durante el partido disputado contra el Deportivo Achuapa, el cual finalizó 1-0, a favor de Mixco.
González fue lanzado brutalmente por un jugador de Achuapa, impactando con la cabeza sobre la estructura de una valla.
Facundo quedó tendido en el césped. De inmediato fue atendido y trasladado a un centro asistencial.
El club se pronunció sobre la salud del jugador, afirmando que González recibió un fuerte golpe en el cráneo, sin embargo, se encuentra estable y sus exámenes médicos salieron favorables.