¡Capturas! Asesinato de Pablo Vega estaría relacionado con una cuenta bancaria

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La familia de Pablo Vega reportó su desaparición en mayo de 2025. Días después, autoridades localizaron al joven sin vida. El MP capturó a tres personas acusadas del crimen.

EN CONTEXTO: MP realiza allanamientos por asesinato de Pablo Vega

El miércoles 28 de mayo de 2025 fue la última vez que Pablo Vega fue visto con vida por su familia. Ese día, Vega, de 33 años, salió de su vivienda para mostrar un vehículo de su propiedad que estaba a la venta.

Luego de varias horas de espera y tras no volver, la familia reportó la desaparición de Vega. Luego, el 4 de junio, tras realizar allanamientos en Palencia. Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó en aquella oportunidad que la causa de muerte fue: asfixia por estrangulamiento.

Un día después, el 5 de junio, localizaron el vehículo en un sector de El Progreso, Jutiapa. Desde el inicio, se manejó la hipótesis de que su asesinato estaba relacionado con el robo del vehículo; sin embargo, las investigaciones han determinado otras causas.

Este es el vehículo en el que se movilizaba Pablo la última vez que fue visto. (Foto: MP)

Acceder a fondos bancarios

Aunque el caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía contra Secuestros, este fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, tras la localización de la víctima.

El vehículo ubicado en Jutiapa fue clave para la investigación y para dar con los tres presuntos responsables del crimen.

Este jueves, el MP allanó varios inmuebles en la zona 18 y confirmó la captura de Maryory S., sindicada de los delitos de asesinato y robo agravado; Erick L., por robo agravado, hurto agravado y asesinato, y Darwin L., por robo agravado y asesinato.

MP coordina tres aprehensiones por asesinato, robo y hurto agravado



La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó con la Policía Nacional Civil la captura de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados con el asesinato de Pablo Aníbal… pic.twitter.com/ziKrR6U7Qj — MP de Guatemala (@MPguatemala) March 19, 2026

Según informó la Fiscalía, los capturados no solo querían robarle el vehículo a Vega, sino que querían sustraer fondos monetarios de una cuenta bancaria que era de una tía de la víctima y que era manejada por Vega.

Los acusados, al conocer que Vega estaba vendiendo el vehículo, lo citaron y, finalmente, le quitaron la vida.