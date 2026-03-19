¡Se metió a una plaza comercial! Imprudencia de bus extraurbano queda grabada (video)

El piloto quiso "ahorrarse" la cola pero fue obligado a retroceder.
La imprudencia del piloto de un bus extraurbano fue captada por los conductores que circulaban por el sector.
El hecho ocurrió en Cocales, Suchitepéquez.
De acuerdo a las imágenes, un bus extraurbano se metió a una plaza comercial para "adelantarse" y evitar el tránsito que había en el lugar.
Sin embargo, su maniobra fue captada por un agente de tránsito, quien lo hizo retroceder.