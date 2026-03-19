Fredy Sierra: El cantante de Chamelco que puso a bailar a toda Guatemala

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Fredy Sierra fue más que un intérprete; fue el alma de agrupaciones como Alto Voltaje y Grupo Rana. Revive la historia del cantante verapacense que alcanzó el éxito nacional en 1989 y dejó una huella imborrable con temas como "Aventurero" y "Millonario".

Fredy Román Sierra Chavarría dejó una huella imborrable en la música tropical guatemalteca gracias a una trayectoria artística marcada por el talento, la perseverancia y su inconfundible voz, que lo convirtió en uno de los cantantes más recordados y queridos de su generación dentro del ámbito musical nacional.

Nacido en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, desde temprana edad mostró una notable inclinación por la música y el canto.

Es una de las voces de los clásicos del Grupo Rana. (Foto: Décadas Guatemala)

Su pasión lo llevó a buscar espacios donde pudiera demostrar sus habilidades, destacando su participación en el reconocido programa televisivo Campiña, escenario que le permitió darse a conocer ante el público y confirmar su vocación artística, iniciando así un camino que lo llevaría a consolidarse como intérprete profesional.

Antes de alcanzar la fama nacional, Sierra integró diversas agrupaciones musicales que fortalecieron su experiencia y estilo, entre ellas Raudales, Tormenta Band, La Gran Familia y Alto Voltaje.

Fredy sigue siendo recordado como uno de los artistas más grandes de Alta Verapaz. (Foto: Noticias La Esfinge)

No obstante, fue como vocalista del Grupo Rana donde alcanzó su mayor proyección, logrando conectar con miles de seguidores en todo el país y posicionándose como una de las voces más representativas de finales de la década de 1980 e inicios de los años 90.

En 1989 participó en la grabación del disco "Tormenta", producción que alcanzó el primer lugar en popularidad y consolidó a la agrupación dentro de las favoritas del público guatemalteco.

Posteriormente, en 1991, escribió la letra de la canción "Quinceañera", tema que se convirtió en un éxito rotundo a nivel nacional y reafirmó su talento también como compositor.

Tras una exitosa etapa con el Grupo Rana, Fredy Sierra decidió dar un paso al costado, no sin antes dejar otro éxito musical con la canción "Millonario".

Sus canciones siguen siendo interpretadas por la agrupación. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Luego emprendió su carrera como solista, interpretando composiciones propias y colaborando con otros artistas mediante la creación de letras que continuaron enriqueciendo la escena musical del país.

Entre sus interpretaciones más recordadas destacan "Maribel", "Aventurero" y "Mi Secretaria", canciones que aún forman parte del repertorio popular y continúan sonando en celebraciones, ferias y reuniones familiares, manteniendo vivo su legado artístico entre distintas generaciones de guatemaltecos.

Sierra falleció en 2010 y fue enterrado en el cementerio de San Juan Chamelco. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Su capacidad para escribir e interpretar letras que conectaban con el sentimiento popular lo consolidó como un artista integral, capaz de crear hits que no pasan de moda.

Sierra falleció el 22 de enero de 2010 a causa de una enfermedad. A pesar de su partida, su legado permanece vigente como símbolo del talento nacional y como ejemplo de un artista que, con esfuerzo y dedicación, logró trascender fronteras y poner en alto el nombre de su tierra a través de la música.