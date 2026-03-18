¡Vuelve! El primer tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”

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Ya hay fecha para la nueva entrega del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland, el adelanto se hizo viral.

Sony Pictures publicó el primer adelanto oficial de "Spider-Man: Brand New Day", la cuarta entrega en solitario del Hombre Araña protagonizada por Holland.

También se confirma el ingreso de Jon Bernthal como Frank Castle, alias The Punisher, y una transformación biológica en el personaje arácnido que redefinirá sus capacidades como superhéroe.

La trama

En esta ocasión Peter Parker expone el dilema moral que lo persigue desde los eventos de "Spider-Man: No Way Home".

"Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí", dice mientras salta de un edificio.

Peter observa desde la distancia a MJ (Zendaya), con quien no llega a reencontrarse de manera directa.

Parker la ve junto a otro, mientras se escucha su voz en off: "A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker".

MJ se refiere a él como "un amigable vecino", en una clara referencia al apodo popular de Spider-Man.

Ned Leeds (Jacob Batalon), mejor amigo de Parker, tampoco conserva ningún recuerdo de él, sin embargo, tanto Ned como MJ mantienen entre sí una estrecha amistad.

Peter también visita la tumba de su tía May Parker, fallecida en la entrega anterior, en una imagen que expone el aislamiento y el duelo.

"Brand New Day" está dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers.

Junto a Holland, Zendaya y Batalon, aparece Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y ahora Jon Bernthal, quien sale como The Punisher, uno de los anuncios más esperados por los seguidores del universo Marvel.

Fecha

La película llegará a los cines el 30 de julio de 2026.