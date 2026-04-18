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Trágico accidente en Villa Nueva, dos personas mueren en el lugar

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de abril de 2026, 11:22
El fatal accidente se sucitó en horas de la mañana. (Foto: captura de video)

El fatal accidente se sucitó en horas de la mañana. (Foto: captura de video)

La vía está totalmente cerrada a la circulación vial.

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En la mañana del 18 de abril se suscitó un accidente vehicular sobre la ruta que conduce de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez hacia El Zope, Bárcenas en el municipio de Villa Nueva.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre el trágico accidente que deja dos fallecidos.

De acuerdo con información preliminar, los implicados son una camioneta tipo agrícola, una moto y un transporte pesado.

Ante este hecho, la ruta esta cerrada totalmente y con alta carga vehicular en el sector.

Se espera la presencia del Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes.

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