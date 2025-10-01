Dos personas mueren tras vuelco de camión en la autopista Palín-Escuintla

Otras dos personas resultaron heridas, las víctimas transportaban granos básicos.
OTRAS NOTICIAS: Derrumbe de grandes proporciones bloquea carretera en Tecpán
Este 30 de septiembre se registró un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo de transporte pesado, en el kilometro 56 de la autopista Palín-Escuintla.
En ese lugar, un camión que transportaba sacos de arroz y frijol, quedó volcado a un costado de la ruta.
Dos fallecidos y dos heridos
En el percance vial murieron dos personas, quienes fueron identificadas como: Hussai Rodríguez de 20 años y Elder Pinzón de 22.
Los Bomberos Voluntarios informaron que se utilizó equipo hidráulico para el rescate de los cuerpos sin vida y que dos personas fueron trasladadas hacia un centro asistencial.
Los heridos son:
- Alexis de aproximadamente 30 años
- Leonel Marroquín de 35