Hay dos capturados: localizan fuerte armamento en Petén

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de enero de 2026, 09:02
Los capturados transportaban armamento pesado, entre otros ilícitos. (Foto: Ejército de Guatemala)

Durante un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala se realizó este hallazgo de armamento pesado.

Esta acción fue ejecutada en la aldea las Cruces, del municipio de Flores, Petén, donde miembros del Ejército y la PNC hallaron este cargamento de armamento pesado, en donde se incluían seis posibles granadas antitanques RPG-7, cinco fusiles y gran cantidad de municiones de diverso calibre.

(Foto:PNC)
(Foto: PNC)
Durante esta acción también fueron capturadas dos personas que pretendían transportar este cargamento ilícito.

(Foto: PNC)
Además, en esta área se realizó una erradicación de una plantación de marihuana.

(Foto: PNC)
