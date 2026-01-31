Hay dos capturados: localizan fuerte armamento en Petén

Durante un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala se realizó este hallazgo de armamento pesado.
Esta acción fue ejecutada en la aldea las Cruces, del municipio de Flores, Petén, donde miembros del Ejército y la PNC hallaron este cargamento de armamento pesado, en donde se incluían seis posibles granadas antitanques RPG-7, cinco fusiles y gran cantidad de municiones de diverso calibre.
Durante esta acción también fueron capturadas dos personas que pretendían transportar este cargamento ilícito.
Además, en esta área se realizó una erradicación de una plantación de marihuana.