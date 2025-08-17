Versión Impresa
Dos temblores sacuden parte del país esta mañana de domingo

  • Por Jessica González
17 de agosto de 2025, 08:49
Dos temblores fueron sensibles este domingo. (Foto: Shutterstock)

El primer temblor fue de magnitud 4.9, con epicentro en el sur.

Dos sismos sorprendieron a los guatemaltecos este domingo 17 de agosto.

El primer movimiento telúrico fue registrado a las 00:00 de la madruga, con una magnitud de 4.9.

El epicentro fue en las costas de Escuintla, con profundidad de 28.79 kilómetros.

El segundo sismo de magnitud 2.8 fue más leve y se registró a las 8:07 horas.

El epicentro fue en el departamento de Sacatepéquez, con una profundidad de 3.91 kilómetros.

