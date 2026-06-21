Dos temblores sorprenden a los guatemaltecos esta mañana de domingo

El epicentro se registró en el Océano Pacífico.
OTRAS NOTICIAS: Exportadores piden implementar Ley de Infraestructura Vial
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que los temblores registrados han tenido el epicentro en el Océano Pacífico.
El primer temblor se generó a las a las 12:30 de la madrugada de este domingo, con una magnitud de 4.4.
El segundo movimiento telúrico ocurrió a las 7:27 horas, con una magnitud de 4.8.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) solicita a la población estar alerta y ante la presencia de un sismo, mantenga la calma y evacúe de manera ordenada.