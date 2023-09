¡Drástica advertencia! La fuerte medida que tomarían los 48 Cantones

-

Los líderes de los 48 Cantones informaron que podrían tomar algunas medidas más drásticas.

Miembros de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes realizaron una marcha en la ciudad, exigen la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el jefe a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y Fredy Orellana, juez del juzgado Séptimo Penal.

Así se desarrolla la manifestación de los 48 Cantones y otras organizaciones que exigen la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana.



Video: @soy_502 pic.twitter.com/uF6QsJS3Ix — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) September 18, 2023

Los líderes indígenas salieron de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala y enfilaron hacia el Congreso de la República. Posteriormente, marcharon hacia la Corte de Constitucionalidad y luego se presentaron en la sede del MP, en donde expresaron su rechazo a la labor de la Fiscal General y exigieron su salida del ente investigador.

Sin embargo, en medio de la manifestación pacífica que se lleva a cabo este lunes 18 de septiembre, las autoridades comunitarias de diferentes municipios del país informaron sobre algunas posibles medidas "drásticas" que se podrían tomar, hasta que sus peticiones sean cumplidas.

"Queremos que Consuelo Porras renuncie. No queremos tapar carreteras, aduanas, no queremos tapar aeropuerto, pero si no nos da la opción, seremos obligados por su persona, así que ya está advertida, queremos que renuncie", expresaron las autoridades de los 48 Cantones.