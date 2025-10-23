Droga, dinero y armas de fuego: Hombre es capturado durante allanamiento

-

Presuntamente en el inmueble allanado se distribuyen drogas al menudeo.

Hugo Enrique Revolorio Muñoz, de 31 años, fue capturado este jueves durante un allanamiento realizado en la colonia Juana de Arco, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Estas diligencias se desarrollaron en seguimiento a casos de extorsiones cometidas contra la ciudadanía, según informaron las autoridades.

El capturado fue identificado como Hugo Enrique Revolorio Muñoz. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Lo incautado

En la vivienda donde se encontraba esta persona, localizaron 90 "colmillos" con cocaína, celulares, pesas digitales y dinero en efectivo, los cuales fueron incautados para fortalecer las investigaciones, dijo el Ministerio Público (MP).

Entre lo incautado se encuentra cocaína y dinero en efectivo. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Asimismo, se encontraron dos armas de fuego en el lugar, aunque no fueron incautadas debido a que contaban con sus respectivas licencias, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las armas de fuego contaban con sus respectivas licencias. (Foto: PNC)

Presuntamente, en esta vivienda se realiza distribución de droga al menudeo, según mencionaron las autoridades.

Estos operativos fueron llevados a cabo por fiscales del MP con apoyo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.