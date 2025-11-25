Operativo: Localizan droga en taxi pirata y la vinculan con el Barrio 18

Las autoridades localizaron droga valorada en Q200 mil en un taxi pirata. La incautación se realizó al inspeccionar el vehículo.
En un operativo instalado por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 17.5 de la ruta Interamericana, agentes detectaron un taxi pirata en el cual se transportaban paquetes de mariguana, cocaína y crack.
"En el vehículo se localizaron 52 bolsas con marihuana listas para su distribución, además de otras 20 libras en un paquete; 30 cápsulas y una bolsa con crack, y 750 cápsulas y 150 colmillos de cocaína", informó el Ministerio de Gobernación.
Además, en el vehículo se localizaron municiones, un cuaderno con apuntes y dos teléfonos celulares.
Droga del Barrio 18
Según investigadores, la droga detectada le pertenece a la clica Solo Raperos del Barrio 18.
El taxi pirata salió de la Colonia El Limón, zona 18, (lugar que opera esa clica) y se conducía por Mixco, cuando fue interceptado.
La droga incautada tiene un valor de Q 200 mil y era para venta al menudeo.
Los agentes capturaron a Esteban N, quien conducía el vehículo con la droga.