Reo recapturado se escondía a 5 km de Fraijanes II, cárcel de donde se fugó

Autoridades de seguridad recapturaron a uno de los pandilleros que se fugó de la cárcel Fraijanes II.

Durante un operativo entre la Policía Nacional Civil y la fuerza "Vulcano" del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", uno de los veinte reos que se fugó de Fraijanes II, fue recapturado.

A diferencia de los otros cuatro reos recapturados, Sinay Dionicio se escondía muy cerca de la cárcel de donde escapó.

Según el reporte de las autoridades, fue localizado en una vivienda ubicada en la aldea Las Anonas, en San José Pinula, municipio vecino con Fraijanes.

Para llegar a su escondite le tomó cerca de 16 minutos en carro, pues está a una distancia de 5.5 kilómetros. De hecho, si se hubiera ido a pie, hubiera llegado en 1 hora con 8 minutos, según el cálculo de Google Maps.

"Cartoon" fue recapturado en la aldea Las Anonas, de San José Pinula, muy cerca de la cárcel de Fraijanes II. (Foto: Google Maps)

Sobre la fuga

El pasado 12 de octubre, las autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 que se encontraban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

De acuerdo con el Ministerio Público, la principal línea de investigación apunta a que los reclusos lograron evadir la prisión con apoyo de empleados y funcionarios del propio Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector del centro, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Además, 24 guardias capturados esperan la audiencia en la que se definirá si también enfrentarán proceso penal.

Las autoridades judiciales mantienen vigentes órdenes de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.

Los otros recapturados

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon", fue recapturado la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa,

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" fueron recapturados el 17 de octubre en Huehuetenango.

Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown" fue recapturado el 21 de octubre en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla.