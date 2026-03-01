Dron iraní impacta el emblemático Burj Al Arab, en Dubai (video)

El emblemático hotel siete estrellas Burj Al Arab, ubicado en Dubai, fue alcanzado por los restos de un dron iraní.
OTRAS NOTICIAS: Pese a muerte de Alí Jamenei, Trump asegura que continúan los bombardeos
Considerado como "El hotel más lujoso del mundo", el Burj Al Arab, ubicado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, fue impactado por los restos de un dron iraní, en el marco de los operación militar contra Irán.
Los primeros reportes provenientes la Oficina de Medios de Dubai, indican que un dron interceptado provocó un incendio en la fachada exterior del hotel.
Imágenes que circulan en redes sociales, muestran un costado de la estructura en llamas, sin embargo, trascendió que equpos de la Defensa Civil en dicho emirato, lograron controlar el fuego.
El Burj Al Arab, conocido por su forma de vela, fue construido sobre una isla artificial y cuenta con 60 plantas con una altura de 321 metros.
Se estima que, debido a su opulencia, el hotel es reconocido como "siete estrellas", pese a que el máximo reconocido es de cinco.