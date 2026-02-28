Pese a muerte de Alí Jamenei, Trump asegura que continúan los bombardeos

Según Trump, los bombardeos continuarán hasta lograr la paz en Medio Oriente.
Pese a que se confirmó el fallecimiento del líder supremo iraní Alí Jamenei (Alí Khamenei), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que continuarán los ataques hasta lograr la paz en Medio Oriente.
"El bombardeo intenso y de precisión continuará, sin interrupción, durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO MEDIO ORIENTE Y, EN EFECTO, ¡EN EL MUNDO!", manifestó en sus redes sociales el presidente estadounidense.
Ali Jamenei, quien cayó este sábado en un complejo en Teherán, gobernó Irán durante más de tres décadas y según Trump, es "una de las personas más malvadas de la historia".
Según el presidente estadounidense, la muerte del dirigente iraní es justicia para el pueblo de Irán, así como para "muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei".
Por el momento, analistas regionales explican que no hay un sucesor obvio dispuesto a tomar el control del país.
Según información publicada en medios de comunicación internacionales, una de las figuras más prominentes de la oposición en el extranjero es Reza Pahlavi, hijo del último shah de Irán. Ha vivido fuera de Irán desde la revolución de 1979 y ha dedicado décadas a abogar por un sistema laico y democrático.