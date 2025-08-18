Duelo de amigos: CR7 y Benzema chocan en la Supercopa árabe

Antes de iniciar la temporada regular en Arabia Saudita, la Supercopa marca el arranque de la competencia entre los equipos top en suelo árabe. Sin duda, el duelo entre Al Nassr y Al Ittahad es el platillo principal de las semifinales de este torneo, que comenzará el martes 19 (6:00 a. m.).
En la excéntrica ciudad de Hong Kong, los dos equipos se verán las caras en el Estadio Nacional para saber quien será el gran finalista y luchará por la corona. Con una lista de grandes nombres, el Al Nassr parece ser favorito luego de fichar a João Félix, Kingsley Coman, Iñigo Martínez y al técnico Jorge Jesus.
Liderados por Cristiano Ronaldo, el conjunto amarillo está obligado a demostrar que luchará por todos los trofeos en esta temporada. Su primer gran reto será tumbar al Al Ittihad de su amigo y excompañero, Karim Benzema.
El equipo, dirigido por Laurent Blanc, viene de conseguir el título de liga tras coronarse campeón de la Liga saudí. En el mercado de fichajes solo sumó a Khuliso Mudau, lateral derecho sudafricano del Mamelodi Sundowns, pero la gran base es comandada por figuras como N'Golo Kanté y Fabinho.
A pesar de los nombres en ambos equipos, los datos no mienten. En los últimos 15 juegos, el Al Ittihad ganó nueve duelos, mientras que Al Nassr ganó solamente dos. En el medio, han empatado cuatro veces. La última vez que se vieron las caras fue en Liga, con triunfo 3-2 para los de Benzema.