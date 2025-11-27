Lucha Libre vs. Crónica Deportiva: ¿Quién ganará el partido de la solidaridad?

-

El tradicional y solidario encuentro deportivo que enfrenta a periodistas vs luchadores se realizará nuevamente en el Centro Deportivo Gerona. Este futbol benéfico celebra el Día del Periodista y promueve la donación de juguetes.

Nuevamente el Centro Deportivo Gerona será el escenario para vivir la emoción del futbol, el encuentro reunirá a un grupo de periodistas quienes deberán enfrentarse a deportistas de la lucha libre.

Este ameno encuentro se ha realizado desde hacer varias décadas, la intensión va más allá de celebrar el Día del Periodista, pues debido a que no se cobra la entrada, es un evento ideal para ir a disfrutarlo en familia y ahora se pide la colaboración de un juguete en buen estado.

El partido de futbol 5 se hará en la cancha 2 del Complejo Deportivo de Gerona. (Foto: Eddy Recinos)

Todo lo recaudado será entregado a los niños de escasos recursos para llevarles alegría en estas fechas.

El staff de luchadores de la Arena Coliseo Guatemala VIP, organizado por su director, Relámpago Negro Sr, animará este duelo como se hizo el año anterior y por supuesto la propuesta es que los asistentes animen el encuentro deportivo y al equipo de su preferencia.

Los comunicadores y luchadores darán un show futbolístico para los asistentes. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

El juego también es una oportunidad para saludar y felicitar a los dueños de la pluma, la crónica deportiva, así como a comunicadores amantes de la lucha que llegan para saludar a sus referentes.

Por diferentes escenarios ha pasado este evento deportivo, según el cronista de la lucha libre guatemalteca, Rafael Hernández Cabrera, dijo que la primera edición de este encuentro futbolístico se desarrolló a beneficio de la Vuelta Ciclística.

Los asistentes únicamente tendrán que donar un juguete. (Foto: Archivo)

Toma nota