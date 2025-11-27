Silva fue una muralla: Dos penales atajados que valen medio título para Xelajú

-

Sostenido por su guardameta Rubén Silva, Xelajú libró la primera batalla de la serie por el título de la Copa Centroamericana 2025 al empatarle 1-1 al Alajuelense tico, en un abarrotado Alejandro Morera Soto y sueña con darse un baño de gloria el próximo miércoles en el Cementos Progreso.

Los chivos fueron a plantarse y con orden en cada línea soportaron el acoso de los manudos, frustrados por un Silva, que tuvo una noche inspirada al atajar dos penales en el primer tiempo, por infracciones de sus compañeros Juan Cardona a Anthony Hernández y César Calderón a Joe Campbell.

El arquero uruguayo aguantó y adivinó el remate de Campbell lanzado a la izquierda, en el minuto 13 y se agigantó al tapar con la punta del pie izquierdo el lanzamiento del experimentado Celso Borges, en el 32, paradas que significaron una inyección de ánimo para el rebaño.

Los quetzaltecos respondieron y estuvieron a punto de facturar casi de inmediado. Cardona estrelló un trallazo en el travesaño y después Widvin Tebalán puso los nervios de punta al recibir un balón en la frontal del área para exigir el vuelo del guardameta liguista Bayron Mora.

Supo hacerle frente el equipo de Amarini Villatoro al dominio de los ticos y ellos si encontraron premio desde los once metros en el 52, cuando Jesús López puso a soñar con la victoria al convertir en gol una mano de Guillermo Villalobos, tras un disparo de Romario da Silva.

Apelaron al orden y a los contragolpes los chivos, pero en una desconcentración permitieron un centro raso de Anthony Hernández para que Ronaldo Cisneros se anticipara la defensa y con un toque sutil anidara la pelota en medio de las piernas de Silva, en el 68.

En la recta final, el triunfo pudo ser para cualquiera. A Elmer Cardoza Mora le ahogó el grito de gol y en la otra portería Silva volvió a decir presente: el tiro de Hernández buscaba el ángulo superior izquierdo y el pie del portero apareció para dejar todo nivelado y que se defina en casa la otra semana.