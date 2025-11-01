El dueño de un bar que permitía el ingreso de menores

Propietario de un bar es capturado por permitir el ingreso y el consumo de alcohol a 5 menores de edad.
El viernes 31 de octubre fue capturado Heinsell "N", de 36 años, por la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Amatitlán.
Heinsell "N" había permitido el ingreso de 5 menores de edad en edades de 14 a 17 años, quienes se encontraban consumiendo alcohol en el bar de su propiedad.
Los menores de edad fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para solventar su situación con sus familiares y/o encargados.
La legislación guatemalteca prohíbe explícitamente la venta o suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad, según el Acuerdo Gubernativo No. 221-2004