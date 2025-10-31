¡Sal abrigado! Vientos fuertes y frío para este sábado 1 de noviembre

El Insivumeh pronostica nublados parciales en el centro y norte del país durante la mañana, pero el principal factor es la alerta por vientos fuertes que alcanzarán velocidades de 30 a 40 km/h en la ciudad capital.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronostica para la mañana de este sábado 1 de noviembre, nublados parciales del norte al centro del país.
Para el resto del país se esperan pocas nubes y un cielo despejado.
Si embargo, el viento del norte soplará con velocidades entre 30 a 40 km/h en ciudad capital, Valles de Oriente y algunos lugares de Occidente.
Lluvias por la tarde
Por la tarde y noche se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Bocacosta y sur de Occidente, sin descartar lloviznas hacia el Norte.
Habrá nubosidad dispersa o pocas nubes para el resto del territorio nacional.
Autoridades recomiendan abrigarse bien por el viento acelerado que soplará durante el día y por el frío de la noche y madrugada.