Dueño de Miss Universe reacciona a acusaciones que lo vinculan a tráfico.

Raúl Rocha, uno de los dueños del Miss Universe, es vinculado por tráfico de droga, armas y combustible.

El pasado 26 de noviembre se hizo público que la Fiscalía General de la República de México (FGR) está en investigaciones contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universe 2025.

La FGR confirmó en un boletín de prensa que hay una investigación en curso en contra de Raúl Rocha Cantú y se están obteniendo datos sobre los presuntos delitos de tráfico de drogas, armas y combustible que se le imputan.

Por aparte, Rocha aseguró que continuará cooperando con las autoridades.

"Mi conducta ha estado -y seguirá estando- guiada por el respeto absoluto al Estado de Derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley", expresó el empresario en un comunicado.

Declaraciones de Raúl Roche sobre la investigación que sostiene la Fiscalía General de México en su contra (Foto: Despierta América)

La FGR abrió una carpeta de investigación el 29 de noviembre de 2024, por un caso de delincuencia organizada y hasta el momento habría 13 personas detenidas. Asimismo declararon que la situación jurídica de Rocha se conocerá cuando elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza.

Si bien con anterioridad se había visto envuelto en una polémica por por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, el cual está siendo puesto en duda por presunto fraude. Esto debido a que Omar Harfouch, uno de los jueces que renunciaron al certamen, aseguró que estaba arreglado por presuntos negocios entre Rocha y el padre de la mexicana.

A pesar que esa información ha sido desmentida por los empresarios, en redes sociales las acusaciones no cesan.