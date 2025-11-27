Situación entre Cazzu y Nodal por Inti inspira una ley en Argentina

-

La batalla entre Cazzu y Nodal por los permisos de viaje de su hija Inti son tema de debate legal en Argentina al punto de la petición de una ley.

Al inicio de su gira, la argentina dijo a los medios que no podía viajar con su hija por supuestas negativas de su expareja, ante esto varia personas desean la creación de una petición ciudadana que pide la aprobación de la llamada "Ley Cazzu".

En qué consistiría la Ley Cazzu

Consistiría en quitar trabas judiciales que suelen perjudicar a familias monoparentales, en casos de abandono o ausencia, la persona a cargo del niño podría tomar decisiones importantes sin depender del padre ausente.

Esto pues desde hace más de un año Cazzu enfrenta constantes obstáculos para obtener el permiso que le permita sacar a Inti de Argentina y acompañarla en giras profesionales.

Qué dice la ley actual

Para que un menor salga de Argentina debe tener autorización de ambos padres, la negativa o el silencio de uno de ellos se convierte en un "tormento legal", según la rapera.

El caso

En el podcast "Se regalan dudas", Julieta Cazzuchelli relató su amarga experiencia negociando con el abogado de Nodal, quien le dijo en una reunión que el cantante de música regional podía revocar el permiso de viaje cuando lo deseara: "Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar".

Cazzu afirmó verse limitada por el sistema legal, asegurando que la hizo vivir "uno de los peores momentos" de su vida: "Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día; tuve ese sentimiento de decir 'el mundo es devastador'".

En la mediación afirmó que ella y su abogada, guardaron "un silencio de muerte" ante la declaración que les dejó claro que el control sobre ella y su hija estaba en manos del padre. "Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: 'tenemos el control sobre vos y tu hija'... fue uno de los peores momentos de mi vida y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar desde dentro". Cazzu afirmó que pidió un permiso de 5 años que no prosperó.

Cazzu expuso se víctima de "violencia vicaria": el uso de obstáculos legales y la figura de los hijos para ejercer control sobre la madre.

"Sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado, y hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener que es la vida de un hijo".

Además que aunque Nodal aporta una cuota para la manutención de su hija (7 mil dólares mensuales, frente a los 135 mil dólares mensuales que consideraba justos) no le alcanza para cubrir todas las necesidades, y aunque reconoce que Nodal sí aporta una cuota, no considera la cifra justa.

La "Ley Cazzu"

Una petición ciudadana logró en solo días, superó las 7,800 firmas en la plataforma Change.org bajo la consigna "Libertad con nuestros hijos". La petición expone cómo la burocracia somete a familias monoparentales a procesos dolorosos, innecesarios y costosos, agravando una situación ya difícil por la ausencia.

La Ley Cazzu ofrece que toda vez se demuestre el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos.

