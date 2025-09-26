Supuestos clientes disparan contra el dueño de un predio de vehículos

Edgar Torres, de 53 años, dueño de un predio de vehículos ubicado en la calzada San Juan y 33 calle, zona 7 capitalina, sufrió una herida de bala en la cabeza al ser atacado por desconocidos que se robaron varios carros que estaban a la venta.

La víctima relató que un grupo de hombres llegó al negocio aparentemente interesados en la compra de un vehículo, luego lo empezaron a golpear y lo metieron a una oficina que estaba al fondo del lugar, luego dispararon y lo hirieron.

El dueño del predio resultó herido de la cabeza luego de que los supuestos asaltantes disparan con un arma de fuego. (Foto: Bomberos Municipales)

Detalló que alertó a los bomberos y a la policía, pero cuando salió de la oficina los delincuentes supuestamente se habían llevado varios vehículos.

"Al lugar llegaron Bomberos Municipales, quienes trasladaron a la víctima a la emergencia de un hospital privado, en estado estable", informó José Luis Santizo, vocero de dicha institución.

El predio donde se suscitaron los hechos se encuentra en la calzada San Juan. (Foto: Bomberos Municipales)