Más que estética: El camino de independencia y fe de Dulce Amparo Turcios

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Conoce la historia de Dulce Maquillaje en Retalhuleu. Fundado en 2019 por Dulce Amparo Turcios, este salón y spa combina la formalidad administrativa con técnicas aprendidas en Italia. Descubre cómo superar el miedo al fracaso y crecer en este ámbito.

En el corazón de la cabecera departamental de Retalhuelu, específicamente en la 4a. calle de la zona 1, se erige un rincón dedicado al cuidado personal que es mucho más que un negocio, es el testimonio de una visión que cobró vida en 2019.

Salón y Spa Dulce Maquillaje no se abrió de la noche a la mañana; surgió del deseo de Dulce Amparo Turcios De León, una estilista profesional de 31 años, de trazar su propio destino económico y profesional.

Dulce piensa que existen días de retos y otros de éxitos, pero siempre tiene la fe de que mañana será mejor. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

La historia de este proyecto comenzó con la premisa clara de la búsqueda de independencia; la propietaria entendió que la belleza no era una cuestión solo de estética, sino una herramienta de empoderamiento.

"Elegí esta área pensando en la satisfacción personal que me brinda cada trabajo; ver los resultados en mis clientas, y la estabilidad que me ha dado esta especialidad", comentó.

Más que un salón, es un espacio diseñado para que cada mujer encuentre su propio brillo. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Sin embargo, levantar las persianas de Dulce Maquillaje en Guatemala no fue fácil, la pasión tuvo que acompañarse de rigor administrativo.

Según la firma de auditoría Vescco, el primer paso para comenzar la operaciones de cualquier salón de belleza es formalizar el negocio ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Mercantil.

Para la emprendedora, esto significó transitar el camino del comerciante individual, asegurando que su nombre y marca tuvieran el respaldo legal necesario para emitir facturas y construir un historial crediticio sólido.

Los primeros años fueron una prueba de fuego, ya que el mayor obstáculo no fue la técnica, sino la falta de financiamiento para expandir el mobiliario y la infraestructura.

"El reto más grandes es atreverse a subir escalones más altos, dejar el miedo a fracasar y, si sucede, tener la fuerza de levantarse", afirmó. Esta filosofía le permitió superar los días de cero ingresos y mantener el local abierto con la fe de que la constancia atraería clientela.

Dulce comenzó con su negocio como una iniciativa personal. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Su emprendimiento no se quedó estancando en las fronteras locales; recientemente viajó a Italia, donde se especializó en técnicas internacionales de vanguardia.

Esta formación continua es lo que permite que el salón cumpla con las normativas de calidad que exige el mercado guatemalteco.

En cuanto a sus proyecciones, tiene metas claras; a corto plazo: seguir aprendiendo técnicas con expertos internacionales. A mediano plazo le apunta a abrir sucursales y distribuir productos cosméticos de alta gama, y a largo plazo contar con instalaciones propias.

Desde 2019, transformando sueños en realidad en el corazón de Retalhuleu. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

En ese sentido, sabe que estudiar la ubicación y el entorno es vital, pues un salón de éxito debe adaptarse a las tendencias globales sin perder la esencia del servicio personalizado.

"Crean en sus proyectos, en su potencial y sean persistentes. Abran su negocio todos los días, aunque haya días con cero ingresos. Regresen siempre con la fe de que el día siguiente será mejor. Estudien su área, su ubicación y, sobre todo, valoren su trabajo y no regalen sus conocimientos", aconsejó la emprendedora.