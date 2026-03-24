Perla Villatoro endulza Carchá con frutas, conservas y jaleas artesanales

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Conoce a Perla Villatoro, la emprendedora de San Pedro Carchá que lleva 22 años transformando frutas de temporada en jaleas artesanales. Descubre cómo su perseverancia la ha llevado a posicionar sus productos incluso fuera de Alta Verapaz.

En el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, el emprendimiento de doña Perla Villatoro se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y trabajo constante, al dedicar más de dos décadas a la elaboración artesanal de productos derivados de frutas de temporada, actividad que hoy representa su principal sustento económico.

La emprendedora relató que su negocio inició en 2002, cuando junto a un grupo de personas comenzó a elaborar dulces tradicionales; sin embargo, el proyecto colectivo no continuó debido a la distancia entre los integrantes, quienes residían en áreas rurales y en distintos municipios.

Con más de dos décadas de experiencia, doña Perla elabora sus productos diariamente. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Ante esa situación, Villatoro decidió continuar sola al frente del emprendimiento, aprovechando que ya contaban con una cartera de clientes que confiaba en sus productos.

Desde entonces, ha mantenido la producción durante los 365 días del año, logrando posicionarse en distintos mercados locales y departamentales. Sus productos incluso son enviados por encargo hacia la capital y otros departamentos del país.

También administra dos viveros con más de 500 especies de orquídeas. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Lo que ofrece

Entre los productos que elabora destacan nances fermentados, manzanillas en dulce, mangos en conserva, jaleas de diversos sabores, chile cobanero y cahabonero, chiltepes en conserva, además de jugos naturales y otros derivados de frutas.

Según explicó, este trabajo le ha permitido sostenerse económicamente, especialmente porque a sus 69 años considera difícil acceder a un empleo formal; añadió que mantenerse activa también le ayuda a distraerse y mantenerse ocupada, pese a padecer diabetes.

Doña Perla afirma que disfruta profundamente su labor y continuará realizándola mientras tenga salud; además, agradece el respaldo constante de su esposo y su familia, así como los espacios que le han permitido dar a conocer su trabajo.

Expone sus productos en distintas actividades comunitarias, como ferias de emprendimiento. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

En detalle

Además de su emprendimiento gastronómico, forma parte de la Asociación Altaverapacense de Orquideología.

Hace aproximadamente 40 años inició su relación con el cultivo de orquídeas en Salamá, Baja Verapaz, y posteriormente trasladó esta pasión a San Pedro Carchá, donde actualmente administra dos viveros registrados ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), ubicados en la 7a. calle zona 1 del barrio Chicoy y en la colonia La Trinidad.

Cada vivero alberga más de 500 especies, entre ellas la monja blanca, además de variedades originarias del Himalaya y China.

La emprendedora combina tradición y dedicación para sostener su negocio familiar. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Recomendaciones

El empresario Pablo Droeggue, quien impulsa iniciativas de apoyo a emprendedores en Alta Verapaz, destacó la importancia de respaldar este tipo de proyectos.

Señaló que el desarrollo de las comunidades depende en gran medida del fortalecimiento del emprendimiento local, especialmente a través de ferias y espacios de comercialización que permitan a las familias generar ingresos.

Indicó que el apoyo a emprendedores se intensificó durante la pandemia, período en el que muchas personas perdieron sus empleos y encontraron en los pequeños negocios una alternativa para sostener sus hogares.