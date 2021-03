Dulce María confesó que no tiene una buena relación con sus compañeros desde el anuncio del regreso de RBD.

La agrupación era como una familia, pues tenía que pasar largas temporadas unida debido a las giras imparables de RBD.

La estrella se sinceró en una entrevista con el programa "De primera mano", en la conversación le preguntaron por el concierto virtual y homenaje ocurrido en diciembre.

"La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, les mandé un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó", expresó.

También comentó que esperaba un poco más de comprensión por vivir un momento especial en su vida, pero se decepcionó, a partir de esto perdió comunicación.

"Yo también esperaba este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo".

"Ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía".

Según el programa, a la actriz y cantante se le notó un poco de tristeza, pero no se arrepintió de no estar presente en esta reunión, pues, luego se hizo público el contagio de Anahí por covid-19 tras el show.

Actualmente Dulce María estrena su canción "Nunca" y confiesa que está en su mejor momento, ya que formó la familia que siempre soñó.

