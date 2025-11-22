¡Dulce regreso! Barcelona golea al Athletic en su vuelta al Camp Nou

-

El FC Barcelona firmó una noche especial al vencer 4-0 al Athletic de Bilbao en la jornada 13 de la Liga 2025-2026, en lo que significó el esperado regreso al Spotify Camp Nou tras 900 días sin albergar un partido oficial. El coloso azulgrana volvió a abrir sus puertas parcialmente, con un 50% de su aforo habilitado, debido a las remodelaciones que continúan en desarrollo desde 2023.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró una versión dominante y ofensiva desde el inicio, controlando el ritmo del encuentro y generando constantes aproximaciones al arco rival. El primer tanto llegó gracias a Robert Lewandowski (4), quien aprovechó un balón suelto en el área para marcar y encender la celebración en el renovado estadio. Para cerrar el primer tiempo, Ferran Torres (45+3) amplió la ventaja con una definición certera tras una jugada colectiva de gran precisión.

En el complemento, el Barcelona ya imponía condiciones y Fermín López (48) se encargó de sentenciar el duelo con un remate cruzado que consolidó una actuación sólida del equipo. Ferran (90) selló una noche perfecta con su doblete para toda la alegría culé.

La noche también estuvo marcada por importantes regresos. Joan García, recién recuperado de lesión, volvió a la titularidad bajo los tres palos y respondió con atajadas determinantes, mostrando seguridad y un nivel destacado. En la segunda mitad también reapareció Raphinha, quien sumó minutos luego de casi mes y medio fuera por una lesión muscular, siendo ovacionado por la afición.

Con esta victoria, el Barcelona no solo suma tres puntos vitales, sino que sube al primer lugar de la tabla al tener mejor diferencia de goles que el Real Madrid, a pesar de empatar en puntos con 31 unidades. También celebra el reencuentro con su casa, que volvió a vibrar a pesar del aforo limitado. Una noche redonda para los azulgranas en el retorno a su renovado templo futbolístico.