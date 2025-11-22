Xabi Alonso: "¿Mala racha? En este club hay que ser fuerte mentalmente"

-

En uno de los tramos más irregulares de Xabi Alonso desde que asumió el mando del banquillo del Real Madrid (acumula dos encuentros sin victoria ni goles, con un empate y una derrota), el entrenador insistió en que intenta mantenerse al margen de las dudas emocionales.

"En el Real Madrid la gestión es clave, por todo lo que rodea al club y por el nivel de exigencia. Hay que ser fuertes de cabeza, de mente y conservar la estabilidad anímica para competir sin caer en extremos. Ni exagerar cuando las cosas van bien, ni dramatizar cuando no salen. Y, por supuesto, saber manejar diferentes situaciones", explicó en rueda de prensa.

Aseguró que el plan no cambia: "En una temporada hay momentos de todos los colores, pero seguimos con la misma ambición. Queremos encarar con energía todo lo que viene antes de Navidad, tanto en Liga como en Champions. El ánimo es positivo, vamos recuperando efectivos y otros jugadores podrán sumar porque los necesitamos a todos".

✅ ¡Nuestros convocados!

@elchecf pic.twitter.com/rqohxxDp0a — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 22, 2025

El técnico volvió a recalcar la importancia del grupo completo, especialmente en una recta final de año cargada de hasta nueve partidos en apenas 28 días, lo que obliga a rotar.

"No vinculo el rendimiento del equipo con el aspecto físico. Nos preparamos para competir al máximo durante toda la campaña, pero ahora entramos en un tramo muy duro del calendario, con muchos encuentros muy seguidos. Tenemos que distribuir bien las cargas y los minutos para que cada jugador esté listo cuando le toque", concluyó Alonso.