Duquesa de Edimburgo visita Petén y culmina gira por Guatemala

La duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones, culminó su visita a suelo guatemalteco con un recorrido por Petén.

Con una visita a la comunidad de Uaxactún y Tikal, ambos ubicados en Petén, la duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones, terminó su visita de dos días a Guatemala.

En Uaxactún, la Duquesa se reunió con representantes de la comunidad para conocer las iniciativas de conservación y los productos sostenibles de producción local.

La embajada británica en Guatemala dio a conocer que dicha área es " por su liderazgo en la gestión forestal sostenible y la resiliencia climática" y también es beneficiaria del Fondo de Paisajes Biodiversos del Reino Unido.

En el lugar se gestiona una concesión forestal de 83,558 hectáreas dedicada a la extracción sostenible de madera y otros recursos como la palma xate, la goma, la pimienta de Jamaica y el copal.

Resumen de la visita

El 15 de noviembre, la duquesa acudió a La Alianza Guatemala y visitó el Proyecto Street Kids Direct (SKD), ambos dedicados a temas de niñez y juventud. Asimismo, se reunió con mujeres líderes guatemaltecas.

Ese día, la representante de la realeza británica fue recibida por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, para abordar temas sobre biodiversidad, desarrollo humano y buena gobernanza.

Su Alteza Real la Duquesa de Edimburgo fue recibida por el presidente Bernardo Arévalo, Presidente de Guatemala. (Foto: Embajada Británica en Guatemala/Soy502)

"La jornada concluyó con una recepción en el Museo Nacional de Historia, donde se celebró la amistad duradera entre el Reino Unido y Guatemala y su visión conjunta de un futuro más inclusivo y sostenible", describió la sede diplomática.

El segundo y último día de la visita se concretó en el recorrido por el Parque Nacional Tikal y Uaxactún.