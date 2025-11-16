Presidente recibe a la duquesa de Edimburgo en el Palacio Nacional de la Cultura

La visita reafirmar los vínculos entre Guatemala y el Reino Unido.
El presidente Bernardo Arévalo recibió este 15 de noviembre a la duquesa de Edimburgo Sofía Helen Rhys-Jones, en el Palacio Nacional de la Cultura, como parte de su visita oficial a Guatemala que lleva a cabo los días 15 y 16 de noviembre.
La llegada de la representante de la Casa Real británica forma parte de una gira de trabajo por Latinoamérica, que incluye también Perú, Panamá y Belice.
Durante la reunión, el mandatario y la duquesa dialogaron sobre una agenda común centrada en temas prioritarios para ambos países, entre ellos la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la ampliación de oportunidades para la juventud guatemalteca.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) destacó que estos temas forman parte de una relación bilateral que ha mostrado avances sostenidos en cooperación y entendimiento mutuo.
El encuentro fue descrito por la Secretaría como un espacio para reafirmar los vínculos de amistad y cooperación entre Guatemala y el Reino Unido, especialmente en un contexto internacional que demanda esfuerzos conjuntos en materia de desarrollo sostenible, inclusión social y defensa de los Derechos Humanos.
La presencia de la duquesa de Edimburgo refuerza, según el Ejecutivo, el compromiso británico con apoyar iniciativas que fortalezcan estas áreas estratégicas.
Como parte de su estancia, la duquesa visitará proyectos sociales y ambientales impulsados por comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de conocer de primera mano los esfuerzos que contribuyen al desarrollo y bienestar de la población guatemalteca.
El Gobierno de Guatemala y la Embajada Británica reiteraron su voluntad de continuar promoviendo una cooperación sólida, constructiva y orientada a resultados que beneficien a ambas naciones, al tiempo que se fortalecen los espacios de diálogo político y diplomático.