Presidente recibe a la duquesa de Edimburgo en el Palacio Nacional de la Cultura

-

La visita reafirmar los vínculos entre Guatemala y el Reino Unido.

OTRAS NOTAS: La reacción de la cancillería por la reunión de Jimmy Morales en Pakistán

El presidente Bernardo Arévalo recibió este 15 de noviembre a la duquesa de Edimburgo Sofía Helen Rhys-Jones, en el Palacio Nacional de la Cultura, como parte de su visita oficial a Guatemala que lleva a cabo los días 15 y 16 de noviembre.

La llegada de la representante de la Casa Real británica forma parte de una gira de trabajo por Latinoamérica, que incluye también Perú, Panamá y Belice.

Durante la reunión, el mandatario y la duquesa dialogaron sobre una agenda común centrada en temas prioritarios para ambos países, entre ellos la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la ampliación de oportunidades para la juventud guatemalteca.

La duquesa de Edimburgo Sofía Helen Rhys-Jones lleva a cabo una visita oficial a Guatemala los días 15 y 16 de noviembre. (Foto: SCSP / Soy502)

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) destacó que estos temas forman parte de una relación bilateral que ha mostrado avances sostenidos en cooperación y entendimiento mutuo.

El encuentro fue descrito por la Secretaría como un espacio para reafirmar los vínculos de amistad y cooperación entre Guatemala y el Reino Unido, especialmente en un contexto internacional que demanda esfuerzos conjuntos en materia de desarrollo sostenible, inclusión social y defensa de los Derechos Humanos.

La presencia de la duquesa de Edimburgo refuerza, según el Ejecutivo, el compromiso británico con apoyar iniciativas que fortalezcan estas áreas estratégicas.

El mandatario y la duquesa dialogaron sobre una agenda común. (Foto: SCSP / Soy502)

Como parte de su estancia, la duquesa visitará proyectos sociales y ambientales impulsados por comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de conocer de primera mano los esfuerzos que contribuyen al desarrollo y bienestar de la población guatemalteca.

El Gobierno de Guatemala y la Embajada Británica reiteraron su voluntad de continuar promoviendo una cooperación sólida, constructiva y orientada a resultados que beneficien a ambas naciones, al tiempo que se fortalecen los espacios de diálogo político y diplomático.