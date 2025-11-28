Durante censo notifican a reos sobre nuevas acusaciones en su contra

-

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) notificaron a 11 reclusos de nuevas acusaciones de delitos de sus procesos penales.

El pasado 27 de noviembre, la PNC junto a la División Especializada En Investigación Criminal (DEIC) llevaron a cabo el censo de reos en el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres, de la zona 18.

Este operativo permitió la identificación de los privados de libertad, los registros de datos biométricos, poder descartar suplantaciones y contrastar su estado frente a los registros de justicia.

Los controles biométricos del sistema MI3, incluyen la toma de fotografías y huellas digitales. Durante este proceso se les notificó a 11 reos sobre nuevos procesos en su contra.

PNC identificó a cada recluso con el sistema biométrico MI3, este establece la identidad real de cada reo. (Foto: PNC)

Los acusados y los nuevos cargos a su proceso penal son:

Carlos Amílcar Tepen López, por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.

Óscar Antonio Calderón Bámaca, por transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Daniel Alejandro Culajay Alvarado, por los delitos de portación ilegal de arma de fuego defensiva y/o deportiva, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Francisco Florencio Quej Rodríguez, asesinato en grado de complicidad.

Elmer Soel Cuxum, por lesiones leves, robo agravado en grado de tentativa y allanamiento.

Ángel Bladimir Monroy Garrido, por tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado o borrado o no legalmente marcado por la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

Erick Benjamin García Moreno, por violación con agravaciones la pena, asalto de buses.

Yefry Antonio Castro Hernández, por encubrimiento propio.

Mario Alexander Colmenares Hernández por encubrimiento propio.

Josué Daniel López, por insultos y evasión.

Jonathan Esaú Gonzáles López, traslado de municiones.

Además de la toma de datos biométricos se realizaron requisas para constatar que no hubieran irregularidades. (Foto: PNC)

Durante la toma de datos, los agentes de la División Especializada En Investigación Criminal (DEIC) identificaron a 652 reos del Barrio 18. Además de la nota de datos, la Policía Nacional Civil con el apoyo de binomios K-9, requisaron el interior del sector en búsqueda de irregularidades, decomisar objetos ilícitos y retirar privilegios.

Este censo continúa como parte de las directrices del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para recuperar el control del sistema carcelario de Guatemala.

* Con información de Agencia Guatemalteca de Noticias