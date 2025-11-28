Más de 13 mil viviendas son usurpadas por pandilleros en Guatemala

-

Estructuras criminales, entre abogados corruptos y pandilleros, intimidan a los propietarios para que abandonen sus viviendas.

Un informe reciente de la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada y Contra el Previcariato (ACDEPRO) destaca que que los habitantes del departamento de Guatemala son los más afectados por la usrupación y despojo de propiedades, perpetrados por pandillas y otras organizaciones criminales.

Las viviendas que han sido ocupadas ilegalmente por los mareros han sido utilizadas como guaridas. (Foto: Jorge Sente/colaborador)

La asociación refiere que del 2020 al 2025 se han registrado más de 13 mil denuncias por usurpación, en el país, en ese mismo período, el Estado ejecutó 99 desalojos, es decir, solo el 0.76 % de las víctimas logró recuperar su propiedad.

En las casas recuperadas por las autoridades se han hallado armas de fuego, municiones y chalecos antibalas. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Áreas más afectadas

Entre los más afectados del área metropolitana están Ciudad de Guatemala y municipios como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, Chinautla y Amatitlán, en dichas áreas operan con más frecuencia las maras, tanto el "Barrio 18" como la "Mara Salvatrucha".

A los mareros del "Barrio 18" se les incautaron herramientas con las que cambiaron la chapa de la puerta del inmueble que ocuparon. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

"Entre los grupos criminales van desde redes de abogados corruptos que falsifican títulos para vender las propiedades hasta usurpaciones de fincas que se convierten en asentamientos humanos, producto de la pobreza o migraciones internas, así como la toma de propiedades por parte de mareros que en los últimos años han proliferado", según Gustavo Méndez, presidente de ACDEPRO.

El MP decomisó dinero en efectivo, tarjetas de débito, de regalo, y municiones en viviendas usurpadas por los mareros. (Foto: MP)

Estas estructuras intimidan a los dueños, quienes abandonan sus casas por temor o por la inseguridad de los barrios, explicó Méndez.

Agregó que, anteriormente, se creía que las usurpaciones de tierras se daban con mayor frecuencia en las Verapaces, Sololá, San Marcos e Izabal, con el pretexto de recuperar tierras ancestrales. Pero, lo cierto es que el departamento de Guatemala encabeza el listado de denuncias con 2 mil 799 en los últimos cinco años, se informó.

El "Barrio 18" y la "Mara Salvatrucha" son estructuras criminales que obligan a la población guatemalteca a vivir en zozobra. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Acciones

César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil, explicó que la institución realiza operativos para contrarrestar la criminalidad de las pandillas en áreas del país, entre ellos está el trabajo de inteligencia que realiza personal de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y otras comisarías y unidades policiales especializadas.

"Es importante que la población denuncie, tanto las extorsiones como las intimidaciones de que son víctimas para que abandonen sus viviendas. La PNC ha logrado recuperar casas de las que se habían apropiado los pandilleros", dijo Mateo.

Ingrid Paola Nolasco Aceituno, cayó por el delito de extorsión, una casa de Villa Lobos 2, que había sido usurpada por los pandilleros. (Foto: MP)

Además, indicó que en lo que va del año han sido capturados 1,700 extorsionistas.