"Se durmió en la casaca": así arrestaron a vigilante del barrio El Gallito

Más de 90 allanamientos se han ejecutado en este sector desde el pasado fin de semana.

Durante los allanamientos realizados el fin de semana en el Barrio El Gallito de la zona 3, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un presunto vigilante de la Mara Salvatrucha.

Según el informe policial, el detenido se encontraba dormido al momento del operativo, lo que impidió que pudiera alertar a los pandilleros del sector.

Así lo detalló el portavoz de la PNC Pedro Mateo, en una entrevista en el medio televisivo de Telediario.

El hombre fue presentado ante juez competente y trasladado a los tribunales correspondientes.

Allanamientos en El Gallito, zona 3

El Ministerio Público (MP) informó que se ejecutaron 96 allanamientos en diferentes puntos, entre ellos el Barrio El Gallito, colonia Colón Argueta y el Asentamiento "Las Calaveras", en la zona 3 capitalina. Estas diligencias se coordinaron con el apoyo de más de 200 fiscales del MP, 500 agentes de la PNC y elementos del Ejército de Guatemala.

Más de 30 detenidos y varias incautaciones se lograron en operativos en El Gallito. (Foto: José Luis Pos / colaborador)

La ministra de Gobernación en funciones, Claudia Palencia, confirmó que la presencia policial en el sector se mantendrá de forma indefinida.

Además, no descartó posibles reacciones de estructuras criminales tras el operativo realizado el domingo en el área

