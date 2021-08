Video: Dwayne "The Rock" Johnson sorprende a turistas con un gesto amigable

Dwayne "The Rock" Johnson sorprendió a un grupo de turistas que se encontraba en su barrio y que era parte de un tour de casas de celebridades.

El famoso actor iba conduciendo su vehículo en Los Ángeles, cuando reconoció a los buses que llevan de paseo a los turistas para conocer las casas de los famosos y les dice: "Es algo divertido ver el bus del tour por acá, como siempre lo hacen por este vecindario. Hola amigos, ¿quieren que los lleve?", y los gritos de asombro no se dejaron esperar.

Dwayne soltó una risa al ver la reacción de los visitantes, quienes no perdieron tiempo y comenzaron a fotografiarlo. El actor mostró una actitud amigable con ellos. Les preguntó: "¿Cómo están, todos están bien?", y se notó la alegría de los fans.

Los turistas le exclamaron que era una grata sorpresa a lo que él respondió: "Son bienvenidos, que tengan un bonito viaje".

Luego él escribió: "Una de las cosas más agradables de la fama y de mi trabajo es hacer a la gente feliz".

Mira el video acá: