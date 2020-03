Dybala cuenta la difícil experiencia de padecer coronavirus

Tras unos días de haber confirmado su contagio con coronavirus, el futbolista argentino Paulo Dybala, compartió cómo ha sido vivir con este padecimiento, cuyos efectos en el cuerpo le impedían entrenar y complicaban su respiración.

“ Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor y mi novia también, afortunadamente ”

Paulo Dybala

, jugador de la Juventus