Se extienden inscripciones para los cursos libres de la USAC

  • Por Jessica González
11 de marzo de 2026, 08:38
Aplican todos los cursos menos los de Ingeniería. (Foto: Shutterstock)

Si no lograste anotarte a uno de estos cursos en línea, aún tienes tiempo.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) anunció una gran variedad de cursos libres en línea, los cuales serán impartidos del 7 de marzo al 9 de mayo.

Entre los cursos disponibles están:

  • Idiomas como inglés, árabe, hebreo y coreano.
  • Áreas técnicas como Física, Aritmética y Estadística.
  • Fotografía
  • Derecho
  • Oratoria
  • Excel

La última fecha de inscripción fue el pasado 6 de marzo, sin embargo, la casa de estudios habilitó una inscripción extemporánea, la cual aplica para todos los cursos, a excepción de Ingeniería.

Si quieres anotarte a los cursos disponibles ingresa aquí.

Para participar no necesitas ser estudiante de la Usac.

