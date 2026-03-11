Se extienden inscripciones para los cursos libres de la USAC

Si no lograste anotarte a uno de estos cursos en línea, aún tienes tiempo.
EN CONTEXTO: Estos son los cursos libres y en línea que ofrece la Usac
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) anunció una gran variedad de cursos libres en línea, los cuales serán impartidos del 7 de marzo al 9 de mayo.
Entre los cursos disponibles están:
- Idiomas como inglés, árabe, hebreo y coreano.
- Áreas técnicas como Física, Aritmética y Estadística.
- Fotografía
- Derecho
- Oratoria
- Excel
La última fecha de inscripción fue el pasado 6 de marzo, sin embargo, la casa de estudios habilitó una inscripción extemporánea, la cual aplica para todos los cursos, a excepción de Ingeniería.
Si quieres anotarte a los cursos disponibles ingresa aquí.
Para participar no necesitas ser estudiante de la Usac.