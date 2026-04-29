¿Qué pasará con los autos ochenteros con la implementación del E10?

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Los vehículos fabricados en la década de los ochenta tendrán nuevas oportunidades con la llegada de la gasolina E10.

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Aunque los motores grandes y carburados de los vehículos de los años ochenta no fueron diseñados originalmente para operar con mezclas como el E10, esto no implica una limitación insuperable para su uso.

Según el Registro Fiscal de Vehículos de la SAT, para 1980 el país contaba con apenas 108 mil 403 vehículos debidamente registrados, y no fue sino hasta 1992 cuando se superó el medio millón, con una cifra de 530 mil 927.

La década de los ochenta finalizó con un total de 431 mil 447 vehículos registrados, siendo estos apenas un poco más del 6.85 % del parque vehicular actual, que incluye autos particulares, camiones, autobuses, cabezales, motocicletas y más.

Se estima que el E10 no implica una limitación insuperable para el uso en vehículos provenientes de la década de los 80. (Foto: Shutterstock)

Muchos de estos vehículos ochenteros o de décadas anteriores ya no siguen en circulación y otros, que sí lo hacen, son camiones o autobuses que funcionan con diésel y no son parte del gran conglomerado que hará el cambio a E10.

Vehículos (autos y motos) registrados en la década de 1980 Año Cantidad 1980 108,403 1981 129,799 1982 151,525 1983 173,786 1984 209,699 1985 250,998 1986 299,242 1987 347,895 1988 392,375 1989 431,447

Motores y carburadores

La introducción del E10 plantea un reto para estos vehículos, pero no uno que limite su circulación, sino más bien uno que permitirá que estos tengan una segunda oportunidad con un combustible más amigable con los motores y el medio ambiente.

El E10 ayudará a que los modelos menos recientes emitan menos emisiones de carbono, por lo tanto, que contaminen menos el medio ambiente, y también servirá para que mantengan más limpios sus motores.

Una singularidad de los vehículos ochenteros es el uso de un sistema de carburación previo al de inyección.

En cuanto al funcionamiento interno, lo más recomendable con estos vehículos será que sean sometidos a una revisión mecánica, pues puede que algunos no tengan que realizar mayores ajustes.

La razón es que muchos de estos modelos han sido motivo de cambio en sus piezas a lo largo de los años, por lo que muchos ya no tienen sus accesorios originales, sino otros que están adaptados a los nuevos biocombustibles.

En todo caso, una revisión mecánica que incluya ajustes manuales al carburador y posibles cambios de mangueras será lo que haga la diferencia.

¿Qué revisar en un vehículo ochentero?

Estas son las principales partes que podrían tener que ajustarse al utilizar E10:

El carburador podría requerir un ajuste manual en los tornillos de mezcla.

Se debe revisar que las piezas de aluminio o zinc estén en buen estado.

Accesorios de caucho como mangueras que estén muy deterioradas podrían perder elasticidad.

Se deben limpiar las partes y accesorios del conducto de gasolina.

No todo es de fábrica

La mayoría de los modelos ochenteros ya no contienen la mayoría de sus partes de fábrica u originales, por lo que muchos ya utilizan mangueras, carburadores, estabilizadores y filtros de alta eficiencia que son compatibles con E10.