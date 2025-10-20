Rosalía anuncia "Lux", su nuevo álbum de estudio

Rosalía anuncia su nuevo proyecto con publicidad en Times Square.
La artista y empresaria española ha buscado una forma original para promocionar el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio el 7 de noviembre.
El anuncio de Rosalía no pasó desapercibido gracias a la gigantesca pantalla en el corazón de Nueva York, donde se mostró la portada y título de su nuevo disco, Lux.
En la imagen proyectada, la cantante lució un conjunto completo de blanco, con un velo que le cubre el cabello y las manos escondidas dentro de su camisa, parecida a la vestimenta característica de las monjas.
Lo que debía ser una revelación sincronizada terminó siendo una filtración accidental, y Rosalía no ha ocultado su enfado por ello.
Durante un reciente directo en TikTok, la intérprete se encontraba maquillándose cuando se dio cuenta de lo sucedido: "Estoy flipando... pero qué es esto. Se han adelantado, debe ser un fallo humano".