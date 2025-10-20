Versión Impresa
Rosalía anuncia "Lux", su nuevo álbum de estudio

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
20 de octubre de 2025, 14:18
Rosalía sorprende al mundo con el anuncio de su cuarto álbum de estudio. (Foto: X)

Rosalía anuncia su nuevo proyecto con publicidad en Times Square.

La artista y empresaria española ha buscado una forma original para promocionar el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio el 7 de noviembre.

Una gigantesca pantalla en Nueva York mostró la portada de "Lux". (Foto: X)

El anuncio de Rosalía no pasó desapercibido gracias a la gigantesca pantalla en el corazón de Nueva York, donde se mostró la portada y título de su nuevo disco, Lux.

En la imagen proyectada, la cantante lució un conjunto completo de blanco, con un velo que le cubre el cabello y las manos escondidas dentro de su camisa, parecida a la vestimenta característica de las monjas.

En la imagen, Rosalía luce un atuendo blanco con un velo. (Foto: X)

Lo que debía ser una revelación sincronizada terminó siendo una filtración accidental, y Rosalía no ha ocultado su enfado por ello.

Durante un reciente directo en TikTok, la intérprete se encontraba maquillándose cuando se dio cuenta de lo sucedido: "Estoy flipando... pero qué es esto. Se han adelantado, debe ser un fallo humano".

